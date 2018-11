Telegraafheld heeft zijn bezorgfiets terug

Naar eigen zeggen viel de mond van Sebastiaan open toen hij gebeld werd met het nieuws dat zijn fiets terecht was. „Ik moest mijn reservesleutel meenemen om te bewijzen dat het mijn fiets was, toen de sleutel in het slot paste en het slot open klikte, kon ik het eigenlijk nog niet geloven.”

Veel mensen wilden iets doen voor de bezorger, die excuusbriefjes bij 152 mensen afleverde omdat hij te laat de kranten had bezorgd. Zo bood een ondernemer aan om een nieuwe elektrische fiets voor Sebastiaan te regelen, anderen wilden een actie opzetten of doneren. De reacties van de mensen doen Sebastiaan veel. „Het is fantastisch, ik kan en ga dit nooit vergeten.”