’Niet bang maar wel alert’ steken Nederlandse vakantiegangers de grens over

Anneke, Jos en Erik nemen in Eijsden nog een hapje voor de reis naar Frankrijk begint. Ⓒ De Telegraaf

EIJSDEN / HENGELO - Nederlanders mogen dan wel massaal in eigen land op vakantie gaan, er zijn er nog genoeg die vinden dat echt weg zijn een reis over de grens betekent. Op de laatste parkeerplaatsen op weg naar het zonnige zuiden en naar Oost-Europa rusten de toeristen nog even uit voor hun buitenlandse reis in coronatijd begint. „Niet bang maar wel alert”, is het credo van praktisch alle reizigers.