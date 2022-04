Verdachte doodsteken student Mieke (21) in Leeuwarden blijft vastzitten

De man uit het Groningse Leek werd op zondagochtend 6 maart rond 05.00 uur, kort na de steekpartij, door de Duitse politie aangehouden. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Leer, nadat hij de Duitse grens was overgestoken. De man werd dinsdag aan Nederland overgedragen om hier te worden verhoord.

Amerikaanse media

Ongeveer anderhalf uur voorafgaand aan de arrestatie hadden agenten de overleden studente gevonden in een studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum van de Friese hoofdstad. Een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Leeuwarden raakten bij het incident gewond.

Bij Amerikaanse media is de belangstelling voor de zaak groot, zegt advocaat Sébas Diekstra. Hij staat de ouders van het Amerikaanse slachtoffer bij, zij wonen in Winchester in de staat Massachusetts. „Cliënten zijn op dit moment al weer enige tijd terug in de Verenigde Staten. Zij zullen de zaak vanaf daar op de voet volgen en zullen te zijner tijd nog beslissen of zij naar de verschillende zittingen in deze zaak gaan”, zegt Diekstra.