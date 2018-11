’Te weinig ziekenhuispersoneel voor bevallingen’

„Het gaat om een toenemend stressvolle situatie. Dat kan echt leiden tot onveiligheid. We vinden het niet verantwoord om zo door te blijven gaan”, zegt Sonia Jennings van de KNOV tegen de NOS.

De problemen zijn het grootst in de regio’s Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. „Afgelopen weekend heeft mijn collega zeven ziekenhuizen afgebeld voordat ze uiteindelijk in een ziekenhuis in Tiel terechtkon”, zegt Marloes Noppers, verloskundige in Utrecht. „Zonder spits is dat 45 minuten rijden.”