Zwaardere straffen voor wraakporno

Verspreiden van wraakporno komt steeds vaker voor. Seksueel beeldmateriaal wordt regelmatig openbaar gemaakt als wraakactie, bijvoorbeeld nadat een relatie op de klippen loopt. Grapperhaus stelt een andere aanpak voor. Niet alleen openbaar maken van wraakporno wordt strafbaar, ook het zonder toestemming maken van seksueel beeldmateriaal wordt aangepakt. Dat geldt bovendien voor het in bezit hebben daarvan.

De CDA-bewindsman voert voor meer delicten zwaardere straffen in. De maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie gaat omhoog, van zes naar tien jaar celstraf. Aanzetten tot haat of geweld op grond van discriminatie gaat omhoog van maximaal één naar twee jaar gevangenisstraf.

Kindermishandeling

Bovendien is er een maatregel bedacht om kindermishandeling beter te bestraffen. De verjaringstermijn wordt namelijk verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer achttien jaar is geworden. Dit voorkomt dat mishandeling is verjaard als een slachtoffer het pas later meldt. De maximumstraf voor kindermishandeling gaat met een derde omhoog.

In het wetsvoorstel staat ook dat hinderen van hulpverleners in de toekomst zwaarder wordt bestraft. De maximumstraf gaat omhoog van één naar drie jaar cel.