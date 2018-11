19.000 kilo waterpijptabak in beslag genomen in Helmond

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

HELMOND - De FIOD heeft woensdag in Helmond 19.000 kilo waterpijptabak in beslag genomen. De douane kwam de tabak door een tip uit het buitenland op het spoor. Bij een loods in Helmond werd een deel van de waterpijptabak aangetroffen in een zeecontainer uit Dubai. Het andere deel lag in een tweede loods. Twee Helmonders (28 en 34 jaar) zijn aangehouden, maakte de FIOD donderdag bekend.