Blok pleit met tegenzin voor wapenembargo Saoedi-Arabië

De Tweede Kamer roept Blok op zich sterk te maken voor een wapenembargo voor alle partijen betrokken bij de oorlog in Jemen, maar doelt daarbij vooral op Saoedi-Arabië.

„Het is een motie van de Tweede Kamer, dus die zal ik uitvoeren”, zegt Blok. Veel zal het niet helpen, hield Blok de Kamer voor. „Van een aantal landen weten we dat ze niet bereid zijn tot een wapenembargo, zoals Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.” Dat zijn permanente leden van de Veiligheidsraad, met vetorecht.

Blok wijst erop dat ’dankzij Nederlandse inspanningen’ een expertgroep in Jemen ’schrijnende toestanden’ aan het licht heeft gebracht. Die experts riepen op tot terughoudendheid met wapenleveranties aan strijdende partijen, maar niet tot een embargo. „Voor de effectiviteit van het panel is het goed als Nederland als moedernatie zich aansluit bij haar keuzes.”

„Ik snap dat het lastig is en succes niet is verzekerd is”, vindt CDA-Kamerlid Van Helvert. „Maar is het te veel gevraagd om het te opperen?” De oproep was een initiatief van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie. Alleen VVD en Forum voor Democratie stemden tegen.