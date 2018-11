’Gat in beveiliging Samsung Galaxy S9’

Ⓒ Reuters

Een veelgebruikte telefoon, de Samsung Galaxy S9, heeft een gat in zijn beveiliging. Onderzoeker MWR InfoSecurity heeft dat ontdekt. Het gaat volgens de beveiliger om een zogeheten zero-day. Dat is een kwetsbaarheid die nog niet eerder ontdekt was. Er zijn geen aanwijzingen dat het gat al eens is misbruikt, maar MWR kan dat nooit helemaal uitsluiten.