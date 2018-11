Amerika neemt sancties tegen 17 Saoedi’s om moord Khashoggi

Turkse onderzoekers verzamelen bewijs op het Saoedische consulaat. Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan zeventien Saoedi’s voor hun rol in de zaak van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel. Onder hen zijn de Saoedische consul-generaal in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, en de leden van een team die verantwoordelijk worden gehouden voor het doden van Khashoggi in de diplomatieke missie.