Sinterklaasbedreiger Michael van Zeijl komt vrij

Het Openbaar Ministerie wilde dat hij nog twee weken vast bleef zitten. „,Als de verdachte, zoals door de officier van justitie is gevorderd, nog veertien dagen in voorarrest zou blijven zitten, zou het risico bestaan dat verdachte langer vastzit dan een eventuele straf die aan hem door de strafrechter zal worden opgelegd”, motiveert de rechter-commissaris.

Van Zeijl van de linkse actiegroep De Grauwe Eeuw werd woensdag voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De aanhouding gebeurde op straat, na afloop van een kort geding tegen de sint-intocht bij de rechtbank in Haarlem. Deze rechtszaak was aangespannen - en verloren - door de stichting Majority Perspective, waar Van Zeijl ook bestuurslid is.

Hij mag vrijdag en zaterdag niet in de buurt van intocht komen, oordeelde de gemeente Zaanstad eerder al.

Van Zeijl raakte eerder in opspraak door een oproep die hij deed om een aanslag te plegen op Sinterklaas. Hij werd eind augustus door de politierechter veroordeeld tot een boete wegens opruiing.

