Vermiste Denise (12) gevonden in Duitsland

Samen met vijf eenheden van de Landelijke eenheid zocht politie Twente naar het meisje. Daarnaast zocht ook de Marechaussee op motoren mee en vloog er een politiehelikopter boven het zoekgebied. Ook over de landsgrenzen werd naar het meisje gezocht. In de stad Nordhorn was de Duitse politie uitgerukt.

De politie zocht sinds donderdagochtend naar het meisje, dat fietst op een mintgroene mountainbike en een zwarte jas droeg. Denise droeg een zwarte jas, een donkere paardrijbroek en zwarte paardrijlaarzen.

Over Denise

Aan de Telegraaf meldde de politie dat de 12-jarige Denise verstandelijk beperkt is: ze heeft het denkvermogen van een kind tussen de een en drie jaar. Ze woont op een zorgboerderij, vermoedelijk is ze daar rond 9.30 uur aan de aandacht ontsnapt.

Waar Denise zich bevond was moeilijk te achterhalen: ze had geen telefoon mee en was dus ook niet middels gps te lokaliseren. Ook heeft het meisje nauwelijks topografische kennis.

Zoekactie geïntensiveerd

Donderdagmiddag om 17.11 uur liet politieagent Bas Kuiphuis weten dat er in de avonduren met meer eenheden gezocht zal worden naar het meisje.