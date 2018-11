Drukke avondspits door ongevallen en pech

Net na Reeuwijk is een stuk weg verzakt en daarom is één rijstrook afgesloten. Na de avondspits gaat ook een tweede rijstrook dicht.

Op de A1 staat er vanuit de richting Hengelo ongeveer 10 kilometer file omdat daar een vrachtwagen door pech was gestrand. Verkeer dat op de A1 in de andere richting rijdt, komt tussen Twello en Bathmen in de file te staan.

Een ander knelpunt is de A50 richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef staat 10 kilometer file.

Donderdagmiddag heeft de politie op de A58 bij Breda dertig bekeuringen uitgeschreven. Die werden uitgedeeld aan mensen die filmend langs een aanrijding reden.