’IJs op Amsterdamse grachten te dun en onbetrouwbaar’

Inwoners van de hoofdstad kunnen beter in het Vondelpark gaan schaatsen, aldus Weeronline. Ook in andere steden is het ijs op grachten waarschijnlijk onbetrouwbaar.

Sinds afgelopen zaterdag is in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. De sluizen zijn daardoor gesloten en er geldt een vaarverbod in een aantal grachten. Daardoor kan het ijs in de grachten sneller groeien, zodat schaatsen mogelijk wordt.

Boete

Donderdag schreef de politie een boete uit aan een man die met zijn bootje het laagje ijs op de Prinsengracht kapotmaakte. De man kreeg de bekeuring omdat hij tegen de richting in voer, zegt de politie. Niet voor het vernielen van het ijs.

Bekijk ook: Man in bootje Amsterdam uitgescholden om breken ijs

Bekijk ook: IJsbrekers ingezet om vaarroutes ijsvrij te maken

De ijsdikte kan per locatie sterk verschillen en daardoor is voorzichtigheid geboden. Vooral bij diep water of op plekken met veel stroming is er kans om door het ijs te zakken. Dun ijs van maar enkele centimeters geeft bij het betreden vaak een waarschuwing door gevaarlijk te kraken.