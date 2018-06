Gevangene komt 90 jaar te vroeg vrij

De 38-jarige Rene Lima-Marin werd in 2000 veroordeeld voor gewapende overvallen op twee videotheken in Denver. Hij kreeg meerdere straffen voor de beroving, ontvoering en inbraken die hij van de rechter na elkaar moest uitzitten. Een medewerker van de rechtbank noteerde echter dat de straffen tegelijkertijd konden worden uitgezeten.

Zo kon het gebeuren dat Lima-Marin in 2008 alweer op vrije voeten kwam. Pas in 2014, toen hij een heel nieuw leven had opgebouwd, werd de fout opgemerkt.

Woensdag vroeg Lima-Marin de rechter om hem weer vrij te laten. In tranen beloofde hij dat hij zijn leven gebeterd heeft. „Ik hoorbij mijn gezin te zijn. Ik moet ze gidsen en leiden en ik ben van ze weggerukt,” zei hij volgens de Guardian. „Ik was een dom kind dat een fout heeft gemaakt.”

Opvallend genoeg werd dezelfde fout gemaakt bij de vriend met wie Lima-Marin de overvallen pleegde. Dat kwam echter veel eerder aan het licht, omdat hij tegen zijn veroordeling beroep had aangetekend. Hij zit nu een straf van 98 jaar uit. Lima-Marin ging ook in beroep, maar besloot dat op het laatste moment terug te trekken.

Volgens de aanklagers wist Lima-Marin van de fout en heeft hij er nooit iets over gezegd.

De rechter doet later uitspraak in de zaak.