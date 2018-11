Opvolgers van Merkel staan in de startblokken

De oude industriehal in de Hanzestad was met achthonderd mensen goed gevuld. Veel leden bleken teleurgesteld dat Merkels christendemocratische partij de laatste jaren, vooral na de vluchtelingencrisis in 2015, veel kiezers verloor. „Onze partij moet weer de partij van de binnenlandse veiligheid worden”, stelde de ex-premier van Rijnland-Palts. Voor huidige regeringschef Merkel geldt zij als favoriete opvolger.

Maar de verloren zoon Friedrich Merz, die als fractievoorzitter in 2002 door Merkel werd weggepest leek toch wat meer steun van de partij te krijgen. Het applaus vanuit de zaal klonk voor hem langer en luider. Vooral toen hij de woorden sprak: „We moeten de ongecontroleerde immigratie en de criminele clans in de steden niet toelaten. De rechtsstaat mag niet capituleren.”

Kandidaat Merz (63) is een miljonair die voor ’s wereld grootste vermogensbeheerder Blackrock werkt. Hij heeft voor ogen om vooral de nationalistische Alternative für Deutschland aan te pakken. Deze grootste oppositiepartij die nu in alle deelstaatparlementen plaatsneemt, vergelijkt hij met de partij van Hitler: „We moeten de AfD halveren en de CDU weer boven veertig procent van de kiezers krijgen.”

De laatste kandidaat is de ambitieuze 38-jarige Jens Spahn. Hij is momenteel actief als federaal minister van Gezondheid. Als bekennend homoseksueel maakt hij zich zorgen over de maatschappelijke vrijheid, die volgens hem onder druk staat. „We moeten weg van de linkse overmoed, maar ook van de rechtse of antisemitische leuzen tegen minderheden als homo’s of het voorrang geven aan de mannelijke rol.”

Volgens de Deutschland-Trend van omroep ARD zien de CDU-aanhangers het meest in Annegret Kramp-Karrenbauer als opvolger van Merkel (46 procent). Daarna volgen Merz en Spahn (31 en 12 procent). Een kleine meerderheid van de Duitsers wil dat kanselier Merkel de komende drie jaar de regering blijft aanvoeren.