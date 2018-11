’Onschuldige man slachtoffer liquidatie Enschede’

Ⓒ News United / Dennis Bakker

Enschede - Een van de vier slachtoffers van de liquidatie in Enschede, is een onschuldige man uit Arnhem die toevallig in Enschede was. Daarvan gaat de politie volgens Tubantia uit. Het slachtoffer, de 62-jarige Max Klaassen, dreef vanuit Huissen een klein bedrijfje in kunstmest en plantenvoeding.