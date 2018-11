Turkse weekendscholen gaan vrijuit

In antwoord op Kamervragen maakt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) duidelijk hoe weinig hij kan doen aan de Turkse weekendscholen in ons land. Omdat ze niet onder de onderwijswetgeving vallen, mag de inspectie er ook geen kijkje nemen.

Vanuit het parlement waren er eerder al zorgen over dat Turkije subsidie wil verlenen aan de weekendscholen. Het kabinet heeft inmiddels van Ankara vernomen dat er zo’n 15 scholen om financiële steun hebben gevraagd bij de regering van president Erdogan. Daar heeft Nederland zijn bezorgdheid over geuit maar, veel meer kunnen we blijkbaar niet doen. Ons land blijft voor informatie over de subsidie afhankelijk van Ankara. Wel probeert Koolmees de Kamer gerust te stellen door te schrijven dat de Turkse regering in een gesprek daarover ’maximale transparantie’ heeft beloofd.

Het schiet echter in het verkeerde keelgat bij VVD-Kamerlid Bente Becker. „Dit is niet genoeg”, zegt ze over de kabinetsbrief. „We moeten niet afhankelijk zijn van Turkije om te weten wat er hier speelt.” Ze eist dat het kabinet bekijkt hoe er toch toezicht kan komen op de scholen of hoe de buitenlandse financiering kan worden gestopt. Minstens een van de twee. „Het kan niet zo zijn dat de Turkse overheid ons straks gaat vertellen dat er niets aan de hand is en achter onze rug kinderen beïnvloedt. Ik wil dat het kabinet hier veel harder tegen optreedt.”

„Ik vind de antwoorden onbevredigend”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Heerma. „Ik wil horen wat de minister nog meer kan doen zodat er toch meer Nederlands toezicht op de scholen kan komen.”