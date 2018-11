Stel krijgt celstraf na stelen ruim 253.000 euro van oma

De rechtbank verwijt de stelende familieleden dat zij de zwakkere positie van hun oma misbruikten. Ⓒ ANP

LEUVEN - Een stel uit het Belgische Leuven is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar na het plunderen van de rekening van hun grootmoeder die in het verpleegtehuis verbleef. In totaal maakten de dieven ruim 253.000 euro van het zwakkere familielid buit.