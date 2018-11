Nieuwe beschuldigingen aan adres Facebook

Volgens The New York Times zou Facebook vorig jaar een Republikeins pr-bedrijf, genaamd Definers, hebben ingeschakeld om onder andere concurrenten en George Soros zwart te maken. Die bekende filantroop is al langer erg kritisch over Facebook. De beschuldigingen zijn zuur, omdat Facebook eerder juist in opspraak kwam omdat er zoveel 'fake news' van andere partijen via het sociale netwerk zou worden verspreid.

Facebook is eerder ook in verband gebracht met vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Daarover doet eveneens veel speculatie de ronde. Facebook vond het donderdag nodig om een statement te verspreiden waarin werd tegengesproken dat topman Mark Zuckerberg op de hoogte zou zijn geweest van Russische praktijken of het onderzoek daarnaar belemmerd zou hebben.