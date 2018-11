Verdachte (26) vast voor schietpartij in Enschede

Een tweede man die werd aangehouden is weer op vrije voeten. Hij geldt ook niet meer als verdachte. De rechter-commissaris beslist vrijdag of de 26-jarige Enschedeër langer vast blijft zitten.

Na de fatale schietpartij in de Van Leeuwenhoekstraat maakte de politie bekend dat twee van de vier mannen die dood werden gevonden eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is in het bedrijfspand een groothandel voor de import en export van tuinartikelen gevestigd.

Probleemwijk

De Van Leeuwenhoekstraat ligt in de wijk Velve-Lindenhof. Deze wijk stond jarenlang te boek als een probleemwijk en was sinds maart 2007 een Vogelaarwijk. De laatste jaren is er flink verbouwd in de wijk om het leefbaarder te maken. Maar volgens een bewoner, die anoniem wenst te blijven, is er nog steeds veel mis in de wijk.

„Er wonen veel mensen met schulden en er is kleine criminaliteit. Maar iets als dit verwacht je ook niet.” Hij kende de bewoners van het pand overigens niet. „Ik zou niet weten wie daar woont.”

Veel vuurwapengeweld

In Enschede heeft al vaker vuurwapengeweld plaatsgevonden, vermoedelijk in combinatie met drugs. Vooral in 2017 ging het meerdere keren flink los in de Twentse stad: er werd een kapper in brand gestoken, er was een schietpartij net over de grens, een woning werd met een machinegeweer beschoten en een shishalounge werd eerst beschoten en vervolgens in brand gestoken. Begin dit jaar werd een 25-jarige man vermoord in zijn auto gevonden, om de hoek bij datzelfde waterpijpcafé. De politie vermoedt dat deze zaken met elkaar en met drugs te maken hebben.

