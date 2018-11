Indiase vrouw overlijdt na aanval van apen

Ⓒ REUTERS

Agra - Een 59-jarige vrouw is in de Indiase stad Agra overleden aan de verwondingen die zij opliep toen ze werd aangevallen door apen. Dat maakte de Indiase politie donderdag bekend. De vrouw werd maandag door de dieren aangevallen toen ze door een veld bij haar huis liep. Dat schrijft Times of India.