Tariq Ramadan op borgtocht vrij

Ramadan, die onder meer in Rotterdam heeft gewerkt, ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik. Hij gaf vorige maand wel toe dat er seksuele contacten zijn geweest met de vrouwen, maar daar kwam volgens hem geen dwang bij kijken.

De wetenschapper lijdt aan multiple sclerose en was gedetineerd in een Frans gevangenisziekenhuis. Hij had meerdere keren tevergeefs gevraagd om op borgtocht vrij te komen. Een hof van beroep gaf daar donderdag alsnog groen licht voor.

De voorlopige vrijlating van de islamdeskundige is gebonden aan strenge voorwaarden. Hij moet 300.000 euro borg betalen, zijn paspoort inleveren en zich wekelijks melden bij de politie. Ook mag hij het land niet verlaten. „Het is een teleurstelling voor mijn cliënt maar de strijd gaat verder”, zegt de advocaat van één van zijn beschuldigers tegen persbureau Reuters.