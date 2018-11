Burgemeester Leiden verliest opnieuw zijn ambtsketen

Elf jaar geleden verloor de burgemeester voor het eerst zijn originele ambtsketen uit 1931. Hij zei toen dat je als burgemeester hoopt zoiets nooit mee te maken. Nu is het dus opnieuw gebeurd, met een replica die is gemaakt door studenten van de Nieuwe Academie voor Edelsmeden. Volgens een bericht van de Gemeente Leiden is Lenferink de replica kwijt sinds 2 oktober.

Dankzij camera’s op straat kon de politie achterhalen dat de keten van de burgemeester voor het laatst is gezien op straat in Leiden. Drie vrouwen raapten de keting op en zijn richting de Haagweg gelopen.

Gemeente Leiden heeft een beloning uitgeloofd aan de vinder.