Advocaat sleept Katholieken voor de rechter

De bekende strafpleiter deed al eerder een poging om de Rooms-Katholieke Kerk te bestempelen als criminele organisatie. In 2012 kreeg hij echter te horen dat hij niet ontvankelijk was, omdat hij zelf nooit was misbruikt en als niet-slachtoffer ook geen rol had in een eventuele zaak. ,,Ik ben toen gaan zoeken”, vertelt de Utrechtse advocaat aan De Telegraaf. ,,Naar een slachtoffer namens wie ik de zaak mag doen.”

Die heeft hij nu gevonden: een slachtoffer van misbruik binnen de Katholieke kerk meldde zich bij Boone, en binnen twee weken gaat er een brief naar het Openbaar Ministerie waarin het slachtoffer en de advocaat gaan vragen om een onderzoek - en uiteindelijk vervolging. ,,Ik zie de kerk als een crimineel netwerk waarin bewezen misstanden, kindermisbruik, worden verzwegen. De paus is de baas van het netwerk en de bisschoppen zijn de leden. Het is strafbaar om een misdrijf dat je had kunnen voorkomen of kon helpen oplossen te verzwijgen. De paus heeft toegegeven dat hij wist van het grootschalige misbruik. Daarmee is hij strafbaar”, vindt de advocaat.

Paus

Boone wil, als het OM nu wel een onderzoek begint, uiteindelijk zelfs de Paus naar Nederland laten komen om te laten vervolgen. Daar gaat hij nog een flinke dobber aan krijgen omdat de Paus, als staatshoofd van Vaticaanstad, onschendbaar is. ,,Dat zullen we dan wel weer horen”, slaat Boone die tegenwerping in de wind. ,,Wie heeft bepaald dat zo’n man onschendbaar is?”, vraagt hij zich af. ,,Een leider van een pedo-netwerk in Nederland kan jaren de cel in. Waarom hij niet?” Hij maakt de boude vergelijking tussen terreurorganisatie Islamitische Staat en de Katholieke Kerk. ,,Als IS strafbare feiten pleegt in Nederland, worden ze ook vervolgd. Waarom dan de kerk niet?”

Dat er weerstand tegen zijn plan is, kan Boone begrijpen. ,,Hoe het zit met die onschendbaarheid, moeten we tegen die tijd maar zien. Als de rechter uiteindelijk zegt ‘die Boone is niet goed bij zijn hoofd om hierom te vragen, maar hij heeft wél gelijk’ hebben we al een wereld gewonnen.” Over twee weken, zegt Boone toe, kan het Openbaar Ministerie zijn brief verwachten.