Saldoloos reizen wint snel terrein

Het rijden op rekening met een persoonlijke OV Chipkaart heeft volgens NS sinds de start in september meer dan 60.000 reizigers opgeleverd. ,,We verwachten dat deze groei zal doorzetten als mensen meer opties krijgen. Het is ook mogelijk om regelmatig van abonnement te wisselen, bijvoorbeeld in vakanties of na het inchecken snel te upgraden van tweede naar eerste klas als het te druk is in de trein”, aldus een woordvoerder.

NS Flex is volgens hem een groeimodel. ,,We zijn er dit najaar na testen breed mee aan de slag gegaan om ervaring op te doen. Het idee om vooraf geen saldo meer te hoeven laden in trein, bus, tram en metro slaat aan. De betaling is pas achteraf via automatische incasso. Alles is te regelen via de mobiele telefoon.”

Ook deur tot deur vervoer

NS wil volgens de zegsman ook deur tot deur vervoer gaan onderbrengen bij Flex. ,,Zoals zonetaxi’s en deelauto’s. Het heeft alleen even tijd nodig, omdat het een kwestie van techniek is. Die moet wel 100% kloppen.”

Reizigersvereniging Rover en ombudsman OV-loket spreken zich uit als voorstander van NS Flex, mits het voor iedere reiziger geldt en ook de regiovervoerders gaan meedoen. NS zegt met hen in gesprek te zijn om ook die abonnementen saldoloos aan te sluiten.

,,We hebben dit flexibele betalingsssysteem ook samen ontwikkeld. Het is aan iedere vervoerder om te bepalen wanneer ze er technisch en operationeel klaar voor zijn om aan te haken. Hoe eerder hoe beter, want het gaat om een drempelloos ov voor alle reizigers”, aldus NS.

Klachten

Het aantal klachten over NS Flex valt volgens het OV-loket mee. ,,ondanks enkele kinderziektes die worden opgelost. Het lijkt erop dat reizigers er behoefte aan hebben en reizen op rekening ook waarderen”, aldus een woordvoerster.

NS benadrukt dat reizigers die op de oude manier de OV Chipkaart met saldo willen gebruiken, onder andere anoniem dit kunnen blijven doen.