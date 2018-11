Beroep in Stint-zaak kan nog niet

Kinderopvang Het Kinderstraatje wilde in beroep gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Die oordeelde in een kort geding dat de elektrische bolderkar terecht van de weg is gehaald door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De Raad van State laat weten dat tegen de uitspraak in een kort geding geen hoger beroep mogelijk is. Pas na de bodemprocedure - de hoofdrechtzaak waar een definitieve uitspraak volgt - is het mogelijk om naar de hoogste bestuursrechter te stappen. De minister laat momenteel onderzoek doen naar de Stint.

De resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht. Daarna besluit de bewindsvrouw over de toekomst van het voertuig dat onlangs betrokken raakte bij een dramatisch ongeluk in Oss.