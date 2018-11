Zelfde strafeis voor webcampedo

De advocaten-generaal tijdens het requisitoir. Op de voorgrond de advocaten van Aydin C. die er zelf niet was. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep weer de maximale gevangenisstraf geëist tegen de 40-jarige Aydin C., die onder meer 34 meisjes en enkele volwassen mannen zou hebben afgeperst. Tien jaar en 243 dagen gevangenisstraf is nauwelijks genoeg voor wat Aydin C. zijn slachtoffers heeft aangedaan, aldus de advocaten-generaal gisteren in het gerechtshof van Amsterdam.