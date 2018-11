Val-alarm voor oudere fietser

De buurvrouwen An (r) en Joke uit Ermelo hebben allebei valpartijen meegemaakt op de fiets, waarbij ernstige gevolgen uitbleven. Maar voor Joke was het na drie keer op de grond te hebben gelegen genoeg om het rijwiel definitief op slot te zetten. An (82) blijft doorfietsen. ,,Het houdt je jong en ik rij met mooi weer nog zeker 100 kilometer per week over de mooie Veluwe.”

Ⓒ Frans Paalman