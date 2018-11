Sekswerkers dupe van beursgang

Het bedrijf wil in 2020 naar de beurs en is door Citibank geadviseerd zich om die reden terug te trekken uit de seksindustrie. Het is een klap in het gezicht van prostituées op de Wallen. MyPos was het enige internationale betaalsysteem, dat werkte met de vrouwen van vertier. De sekswerkers moesten een commissie van zes procent per transactie afstaan aan het Engelse betaalbedrijf. „Vorige week werd de stekker eruit getrokken”, zegt boekhouder Eric Hamaker van Red Light Tax.

Het brengt de angst terug op de Wallen dat contant geld weer de norm wordt. Wie met een Nederlandse bankpas wil betalen, kan nog steeds op de Wallen terecht, maar internationale bezoekers, een groot deel van de klanten op de Wallen, hebben geen Nederlandse bankpas.

Witwassen

De grote hoeveelheid contant geld is echter altijd de reden geweest dat bankiers de seksindustrie op afstand hielden. Banken willen niet dat het financiële systeem wordt gebruikt voor onder meer het witwassen van geld. Het is daarom wrang dat juist een creditcardbedrijf de contracten met sekswerkers niet wil verlengen. Sekswerkers worden nu weer teruggeworpen naar oude tijden.

Oud-prostituée Metje Blaak is ook helder dat de tijd van een schoenendoos met contant geld onder het bed definitief verleden tijd moet zijn. „We wasten geld wit door naar het casino te gaan”, herinnert ze zich. „We kochten voor tweehonderd gulden fiches. Daar deden we verder niks mee. Na een uurtje vertrokken we weer en leverden de fiches in bij de kassa van het casino. Daarmee was ons geld ’gezond’, zoals we dat in die tijd noemden.”

In Nederland is het legaal om vanaf je 21e als sekswerker aan de slag te gaan. Er moet een inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgen en er moet belasting worden afgedragen. Het buitenland kent die legaliteit van sekswerkers veelal niet.

’We sluiten niemand uit’

„Ondanks de legale status in Nederland van sekswerkers, kijken banken heel zorgvuldig naar deze sector voordat ze zaken doen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „We sluiten niemand bij voorbaat uit, maar in deze sector is sprake van een verhoogd risico door onder andere witwassen en mensenhandel. Daar willen we als sector voor passen. Dus kijken we extra uit.”

In de Amsterdamse raad willen GroenLinks, D66 en VVD de zaak aankaarten bij burgemeester Halsema. Zij moet deze kwestie volgens de drie partijen in Den Haag onder de aandacht van de minister brengen.