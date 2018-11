Ewout bouwt helikoptersimulator in eigen woonkamer

Waarom zou je in een echte helikopter stappen als je ook gewoon vanuit je huiskamer de lucht in kunt? „In mijn simulator weet ik tenminste zeker dat ik na een crash nog leef”, aldus Ewout van Linge. Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Acht jaar, ’minstens een halve ton’ en ’een ontelbare hoeveelheid’ weekenden en avonduren. Zoveel kostte het de gepensioneerde Ewout van Linge om eigenhandig een helikoptersimulator te bouwen. Niet in een hal, of een bedrijfsruimte, maar ’gewoon’ in zijn simpele Rotterdamse benedenwoning. „Met recht een uit de hand gelopen hobby”, lacht hij.