Een onderhandelaar moet fit zijn

De vermoeidheid is de Britse premier May van het gezicht te lezen. Ⓒ Reuters

Amsterdam - Als je lang moet onderhandelen, is het heel belangrijk om fit te zijn, zegt onderhandelingsexpert George van Houtem. „Je ziet steeds minder echt dikke topmanagers en politici. Dat is omdat we steeds meer beseffen dat voldoende beweging, gezond eten en genoeg slapen erg belangrijk zijn om goede resultaten te halen.”