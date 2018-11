Een bodycam op een politie-uniform. Het nationale politiekorps experimenteert er al een jaar mee. Ⓒ ANP

De beelden van bodycams zijn misleidend. Dat stelt Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Freedom Inc. Hij maakt zich zorgen over de toenemende inzet ervan door politie en gemeente. In Rotterdam dragen stadswachten er sinds gisteren eentje als experiment, terwijl de VVD in Amsterdam er al maanden voor lobbyt. Ook het nationale politiekorps experimenteert er al een jaar mee.