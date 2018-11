Lichaam Corrie van der Valk gevonden

De recherche heeft de familie Van der Valk gisteravond geïnformeerd dat het dode lichaam van Corrie in een graf in België is aangetroffen. Volgens de recherche is Corrie van der Valk zeventien jaar geleden al overleden.

Vincent Macq, procureur van het parket van Namen zegt in Het Nieuwsblad dat de horeca-telg zeventien jaar geleden door een ’treinongeval’ is overleden. „Het lichaam was zo onherkenbaar verminkt dat ze anoniem begraven werd.”

