Kabinet hield bizar nachtelijk pensioenoverleg

Het is de bedoeling dat de onderhandelaars volgende week verder gaan. Minister Koolmees (Sociale Zaken) zegt dat hij positief is en dat iedereen nu gaat overleggen ’met eigen kring’ over het voorlopige resultaat. Een definitieve deal is er dus echter nog niet.

Het nachtelijke overleg was een ongekende poging om tot een pensioenakkoord te komen. De onderhandelaars startten hun overleg gisteravond om negen uur, gingen de hele nacht door en praatten vanochtend tot even voor zes dus nog steeds over pensioenhervormingen.

Er wordt al veel langer over een pensioenhervorming gepraat maar deze week wilden onderhandelaars, vooral de politici, dat er nu eindelijk eens echt knopen doorgehakt zouden worden. Premier Rutte schoof vanaf deze week aan in de hoop de onderhandelingen te kunnen bespoedigen. Ook deze nacht deed hij mee aan de marathonsessie, net als uiteraard verantwoordelijk minister Koolmees (Sociale Zaken).

Deal or no deal

Wat het precieze resultaat is van de nachtelijke sessie, is nog onduidelijk. Het kabinet wil de bonden onder meer verleiden om de pensioenen te hervormen, in ruil daarvoor biedt Den Haag een aanpassing in de stijging van de AOW-leeftijd.

Bij het naar binnen gaan zei premier Rutte gisteravond dat het overleg nog steeds kon mislukken. Op de vraag of bij deze overlegsessie de vraag ’deal or no deal’ op tafel ligt, zei hij vooraf: „Nou, het moet wel een keer klaar zijn.” Na afloop bleek het dus echter nog niet klaar te zijn, al zeiden meerdere onderhandelaars positief te zijn.