Leiders Rode Khmer veroordeeld voor genocide

Nuon Chea, beter bekend als Broeder Nummer 2, zet zijn zonnebril af.

PHNOM PENH - Twee hoge leiders van de Rode Khmer zijn vrijdag door een tribunaal in Cambodja schuldig bevonden aan genocide. Het is de eerste keer dat iemand voor genocide is veroordeeld uit het regime dat bijna veertig jaar geleden in het land aan de macht was.