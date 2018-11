Veerpont, verkeer en fotograaf maken #mist trending

Verkeer moet vrijdag rekening houden met mist en lokaal kunnen de wegen glad zijn, waarschuwden de weerbureaus vroeg in de ochtend. Daar bleek geen woord aan gelogen.

De temperatuur ligt op veel plaatsen rond of net iets onder het vriespunt en voor veel weggebruikers is dat weer even wennen. Een groot deel van de ochtend was #mist trending op Twitter.

Het autoverkeer heeft last van de mistbanken, die zeer plaatselijk zijn: op de ene plek is het zicht 2000 meter, iets verderop minder dan 100 meter. Ook op de veerpont en op binnenvaartschepen is het even flink ’knijpen’ met de ogen.

In de nacht van donderdag op vrijdag moest plaatselijk zelfs worden gestrooid, ook voor het eerst dit seizoen. Rijkswaterstaat strooide onder meer op de A1 bij Bathmen. Daarna bleven de problemen komen. Rond 10.00 uur was bijvoorbeeld de Van Brienenoordbrug in Rotterdam nog afgesloten.

Ook bouwvakkers waren verrast door het uitzicht, onder meer in kustregio’s. Ook in Rotterdam en Amsterdam was er dichte mist.

Lokaal moesten fietsers uitkijken. In de koudere gebieden waren vooral fietspaden, bruggen en viaducten vrijdagochtend vroeg glad, met name in het zuiden, midden en oosten van het land, aldus Weerplaza.

In Twente en de Achterhoek was het het koudst: -3,6 graden. Dicht bij de grond vroor het bijna 6 graden.

Ondertussen hebben natuurfotografen de dag van hun leven, zo lijkt het. Ze gaan massaal ’de wei in’ en schieten favoriete kiekjes in het bos, in het weiland of in rivierengebied.