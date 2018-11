Utrecht kraakt bolwerk jongensprostitutie

De jongens waren 18 jaar en ouder en dus meerderjarig. Maar de leeftijdsgrens voor prostitutie in een seksclub ligt in de Utrechtse apv op 21 jaar. Bovendien vermoedden inspecteurs van de gemeente dat de jongeren mogelijk al voor hun achttiende zijn geworven ’om zich volledig ter beschikking te stellen’.

De bal kwam aan het rollen door meldingen van buurtbewoners. Daarna volgden observaties van de gemeentelijke inspecteurs. Aan de transacties ligt vermoedelijk dwang ten grondslag, zo zou blijken uit verklaringen en bestanden die zijn aangetroffen op een laptop. Daar stonden onder meer naaktfoto’s en advertentieteksten op.

Geheim

Klanten verklaarden er al jaren over de vloer te komen. De straat of wijk waar alles plaatsvond, wordt geheimgehouden. Volten: „Het gaat om kwetsbare jongens.” Ook doet de gemeente geen mededelingen over de achtergrond van de jongens en de huurders, die bemiddelden en fungeerden als chauffeur.

De huurwoningen zijn voor zes maanden gesloten en hulpverleners zijn ingeschakeld om de geprostitueerde jongens bij te staan.