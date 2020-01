Ongeluk gezin op weg naar vliegveld, dode en vier gewonden

Het ongeval gebeurde op de A16 in de richting van Antwerpen, net voor de afrit naar de A58. De 28-jarige zoon verloor de macht over het stuur en de auto belandde in een greppel. De gewonden zijn opgenomen in ziekenhuizen in Breda en Tilburg.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik