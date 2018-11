Justitie: Corrie van der Valk kwam om door treinongeluk

Vincent Macq, procureur van het parket van Namen zegt in Het Nieuwsblad dat de horeca-telg zeventien jaar geleden door een ’treinongeval’ is overleden. „Het lichaam was zo onherkenbaar verminkt dat ze anoniem begraven werd.”

De afdeling Vermiste Personen van de Belgische justitie besloot onlangs systematisch lichamen op te graven van anonieme overleden mensen. Om dna af te nemen en ze zo eventueel te identificeren.

Daaruit kwam dat het om Corrie van der Valk gaat.

Raadsel

Tot gisteren was het raadsel rond de vrouw van Nico van der Valk, achterneef van peetvader Gerrit van het bekende horecabedrijf, onopgelost.

Corrie van der Valk werd voor het laatst gezien op 7 januari 2001 in haar villa ’Honds Burgh’ in het Gelderse Nederasselt. Ze dronk ’s ochtend een kop koffie met haar echtgenoot Nico. Daarna ontbrak ieder spoor. In de maand dat ze verdween waren Nico en Corrie precies veertig jaar samen. Als telg van het beroemde horecageslacht werkte Nico in de keuken van Motel Nuland en Corrie deed haar werk achter de receptie.

Verjaardag

Omdat Nico en Corrie een eigen leven leidden, sloegen de kinderen pas alarm op 27 januari 2001 toen Corrie niet op een verjaardag verscheen. De familie deed aangifte van vermissing, waarna Nico enige tijd als verdachte werd beschouwd door het rechercheteam.

Achtergrondverhaal kort na de verdwijning van Corrie in 2002 Ⓒ Telegraaf

Na de vermissing deden er allerlei geruchten de ronde over Corrie. Zo zou ze in India zijn, waar ze opgenomen was in een sekte. Ook zou ze mogelijk slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Zelfs zelfmoord werd gesuggereerd. Niets van de geruchten kon hard worden gemaakt door de politie.

Familie en politie stonden in 2001voor een raadsel Ⓒ Telegraaf

Nico bleef er lang van overtuigd dat Corrie nog leefde. „Tijdens de verhoren moest ik gaan geloven dat ze dood was, maar ik voel het: Corrie Leeft. Ze is erin geslaagd 25 politiemensen om de tuin te leiden”, aldus Nico van der Valk indertijd in De Telegraaf. De familie komt vandaag met een aanvullende reactie.

