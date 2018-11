Brief 2 ’VN-pact zal Europa veranderen’

In 1973 was de oliecrisis. We beleefden de autoloze zondagen. Het Arabisch- Israëlisch conflict 1967 (Zesdaagse oorlog) en de Jom Kipoer-oorlog van 1973 waren het keerpunt van de bloeiende naoorlogse jaren. Westerse landen en Amerika steunden Israël. Daarom hebben de Arabieren in 1973 de olie als wapen ingezet. Zij bepaalden met hun olie onze welvaart. Zo kwam de resolutie van Straatsburg tot stand. In juni 1975 keurden 200 parlementsleden uit 9 West-Europese landen deze resolutie goed. Men zal gedacht hebben: ’Het zal zo’n vaart niet lopen!’ Dat was onder het Kabinet Den Uyl. In bijna vijf decennia hebben we Europa zien veranderen. Als dit VN-pact ook getekend gaat worden verandert er nog meer.

Wilma Beskers, Borculo

