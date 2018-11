Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de 53-jarige man dat hij nalatig is geweest met het onderhoud. Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat het ongeval is veroorzaakt door houtrot.

Aan boord van het gehuurde schip waren twaalf Duitsers uit één familie, onder wie de latere slachtoffers, en de schipper en zijn vrouw. De groep had een tripje gemaakt over de Waddenzee.

Nabestaande Christian Halm, vader, broer en vriend van de drie omgekomen Duitsers, is woedend op de schipper. Halm liet een tolk een slachtofferverklaring voorlezen waaruit duidelijk bleek dat de man de schipper verantwoordelijk houdt voor zijn zoon en de anderen. ,,Wat hier is gebeurd, had een kapitein met verantwoordelijkheidsgevoel voorkomen.’’

Volgens de man zou de schipper vanwege het niet goed onderhouden van de mast en vanwege een verkeerde manoeuvre in de haven schuldig zijn aan het ongeval. ,,Hij wist dat mast niet in orde was. Om geld te besparen heeft hij willekeurige mensen die geen verstand hiervan hadden ingeschakeld. Hij heeft de opdracht niet aan een vakman verstrekt, maar aan iemand die geen benul van scheepsbouw heeft.’’

Halm vertelde verder over het tragische ongeluk zelf. ,,Toen ik laatst een kind een fles tomatensap zag laten vallen, moest ik denken aan mijn zoon. Mijn zoon is in een plas bloed in mijn armen gestorven. Ik heb zijn ziel zien weggaan.’’ De jongen stierf in de armen van zijn vader. ,,Zijn doodsstrijd duurde een eeuwigheid.’’

De Duitser vindt dat de man een onvoorwaardelijke celstraf en een levenslang verbod voor het varen op charterschepen moet krijgen. Ook het bedrijf dat ten onrechte een certificaat voor zes jaar in plaats van 2,5 jaar had verstrekt zou volgens de man moeten worden vervolgd.

