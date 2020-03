Witte pakken dragen patiënt naar buiten in Den Haag

Een woordvoerster van de GGD in Den Haag weet niet wat er op het Rijswijkseplein aan de hand was. „Maar als ik het wel weet, kan ik dat vanwege de privacy niet zeggen. Wat ik in ieder geval kan aangeven, is dat we geen nieuwe gevallen van coronabesmetting in de regio hebben.”

Dat betekent niet dat er geen sprake was van een verdenking van besmetting. De gevaarlijke infectieziekte kan pas worden vastgesteld na twee testen. „Maar ik weet het niet”, vervolgt de woordvoerster. „Ik snap dat het heftig overkomt voor buurtbewoners, maar er zijn meer besmettelijke ziektes waarbij deze pakken kunnen worden gebruikt.”

De pakken en brillen waarmee de man werd vervoerd vanuit zijn appartementencomplex doen in ieder geval denken aan de beschrijving die een Nederlands echtpaar gaf dat geruime tijd in quarantaine zat op het cruiseschip Diamond Princess in Japan. Toen zij in hun woonplaats net over de grens bij Duitsland kwamen, stonden er ook ’mannen in witte pakken met een soort skibrillen’ op de stoep, om ze opnieuw in quarantaine te plaatsen.