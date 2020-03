Politie bezorgd over jongeren op straat: ’Te weinig afstand’

De politie roept de jongeren op een steentje bij te dragen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Ⓒ POLITIE AMSTERDAM NIEUW-WEST

AMSTERDAM - Wijkagenten in de Amsterdamse wijk Slotermeer maken zich zorgen over jongeren die in groepen dicht bij elkaar op straat zijn en geen afstand houden. Zij vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden en ze te informeren over de risico’s op besmetting met het coronavirus.