’Geheime aanklacht tegen oprichter Wikileaks’

Dat meldt de Washington Post onder verwijzing naar per ongeluk openbaar gemaakte gerechtelijke documenten die geen direct verband houden met de oprichter van de klokkenluiderswebsite. Details van de aanklacht werden niet bekendgemaakt.

Assange zit al meer dan zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij was daar naartoe gevlucht om te ontkomen aan uitlevering aan Zweden en mogelijk vandaar aan de Verenigde Staten. Onlangs zijn er flinke spanningen ontstaan tussen Ecuador en de 47-jarige Assange.

De VS houden de uit Australië afkomstige Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het Wikileaks-platform. Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingscampagne in 2016 publiceerde Wikileaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.