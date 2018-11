BRIEVEN

Kunnen we even een moment stilte in acht nemen voor hoe prachtig Loizais? Die lijkt er elke week mooier uit te gaan zien met een zonnegloedje, geen make-up, die stralende blauwe ogen en het zeezout in dat haar.

Net als je denkt dat het niet saaier kan... KOMEN ER BRIEVEN VAN THUIS!! Brieven van familie aanhoren is echt precies hetzelfde als vakantiefoto's van een kennis bekijken die drie weken met een iglotent door Mallorca heeft gewandeld. Zo godvergeten saai!

ZWEETNAVEL

Ok. Bij een enkele brief heb ik misschien een traan gelaten (NIENKE, ik kijk even naar jou!) maar verder is dit echt een half uur weggegooide zendtijd als je het mij vraagt. Complotten wil ik aanhoren, gevechten wil ik zien!

Steven heeft het zwaar. Dat zie je aan hem, hij zegt het ook. Daar heeft Nicolette geen boodschap aan en sneert vrolijk terug dat het al jaren zwaar is. Ik denk alleen maar 'Wat weet jij daar in godsnaam van? Jij zit lekker met je derrière in een fancy hotel en komt gewoon een half uur per week even een zweetnavel halen op het eiland om een proef uit te leggen!'

KOFFIE

HALLO, hoezo is Dominique een vechtmachine met katapultkwaliteiten? En ook: wat een saaie proef. Ik heb ondertussen al zes keer koffie gezet, mijn hele huis gestofzuigd, de ramen gelapt en nog is er geen eind aan. Steven wint na drie dagen EINDELIJK en Nienke maakt een vreugdedans. Geheel onterecht ben ik bang, maar even blij zijn is ook blij zijn.

Ik heb nog nooit een uitzending zo relaxed zitten meeschrijven. Er gebeurt niets, ik heb alle tijd. De reclameblokken kan ik benutten om nog maar weer een kop koffie te zetten. Opeens komt Famke Louise voorbij in een reclameblok en ik was serieus al lang weer vergeten dat ze meedeed aan dit Expeditie-seizoen.

KNAP

Op Winnaarseiland daagt Steven onze havenarbeider uit. Heel slim natuurlijk want hij moet absoluut voorkomen dat Loiza met haar plunjebaal aan stemmen op dat andere eiland terechtkomt. Bij de aanblik van deze proef wordt ook wel pijnlijk duidelijk dat, hoe hoog ik Loiza ook heb zitten, ze dit nooit van Steven zou kunnen winnen. Wat hels! Tegelijk heeft Loiza dingen door. Die meid is zo slim. En knap. Had ik al gezegd dat ze knap is?

Op de Eilandraad wordt er iets over Jan gezegd en over een schutterskoning. Wat Jan vervolgens allemaal uitkraamt, verstaat echt helemaal niemand. Die man verliest met elke kilo ook steeds een stukje meer de wil om verstaanbaar te kunnen communiceren.

Stijntje eruit. De onbekende Nederlanders hebben daar wel massaal al hun stemmen voor ingezet. Dus als Loiza ooit weer terugkomt maakt ze iedereen af! Kan niet wachten...

Volgende week een EETPROEF! Zin in!!