PAN Amsterdam toont recent ontdekte Mondriaan

Het komt volgens de organisatie van de beurs zelden voor dat nieuwe werken opduiken in het oeuvre van de beroemde kunstenaar. Het schilderij is 73 bij 53 centimeter en hing bij de kleindochter van de geportretteerde vrouw in huis in Zandvoort. Het doek staat in geen enkel overzichtswerk beschreven.

De Winter noemt zijn vondst een „droom voor iedere liefhebber.” „Ik heb wel even in mijn arm geknepen. Mondriaan is een kunstenaar met zo’n grote reputatie, dat hoop je toch echt een keer mee te mogen maken.” Toen de kunsthandelaar werd gebeld of hij naar de Mondriaan wilde komen kijken, dacht hij: „Daar heb je er weer eentje.” Hij krijgt geregeld dit soort telefoontjes en meestal is het niets. „Maar hier is een sluitende familieherkomst die rechtstreeks naar Mondriaan leidt. Hij was namelijk bevriend met haar man. Van hem bestaat ook een portret, dat wel is gedocumenteerd.”

Het doek was in slechte staat toen De Winter het aantrof. „Ik heb het laten opknappen en er kwam een heel mooi schilderij onder vandaan.” De kunsthandelaar heeft het nieuws vrijdag pas naar buiten gebracht, dus er hebben zich nog geen belangstellenden gemeld. „Het zou leuk zijn als het in Nederlandse handen blijft.”

PAN Amsterdam opent zondag en duurt tot en met 25 november in de RAI Amsterdam. In totaal tonen 110 antiquairs, galeries en handelaren hun kunst, antiek en design.