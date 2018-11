Kromme bevolkingsgroei snel rechtzetten

Dit betekent dat Nederland over 7,5 jaar 18 miljoen inwoners zal tellen. Met de bevolkingsgroei van gemiddeld 220 mensen per dag waarvan er slechts 50 in Nederland zijn geboren (de andere 170 nieuwe mensen zijn de immigranten) worden blanke Nederlanders een minderheid in eigen land. Geen zorgen, wij hebben zeker invloed op onze toekomst, wel moeten we op 20 maart goed kijken welke politieke partijen deze kromme bevolkingsgroei kunnen rechtzetten.

