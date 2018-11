Nieuwe wc-borstel neemt president Trump op de hak

Dat wordt beloofd bij de advertentie op website Esty.com. De wc-borstel toont een pak, stropdas en kapsel van de Amerikaanse president – al wordt met zijn haardos enigszins de spot gedreven.

„Make your toilet great again!”, zo valt te lezen op de advertentie. „Ik ben van nature aangetrokken door toiletpotten. Ik begin gewoon te schrobben, te zoenen. Als je een toiletborstel bent, laten ze dat gewoon toe. Just grab them by the handle...”

Enkele kopers hebben aangegeven de toiletborstel als kerstcadeau te geven. „Dit is hilarisch.”