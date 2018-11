Meer dan 40 doden bij busongeluk Zimbabwe

Ⓒ AP

HARARE - Zeker 42 inzittenden van een bus zijn in het zuiden van Zimbabwe om het leven gekomen nadat het voertuig in brand vloog. Minstens 27 passagiers raakten ernstig gewond door het ongeval in de buurt van de stad Gwanda, aldus de plaatselijke politiewoordvoerder. Volgens het Rode Kruis was de bus onderweg naar Zuid-Afrika.