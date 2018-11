Geen hergebruik van medicijnen

Misschien was u zo boos dat u in een paar een mespuntje rattenkruid heeft gedaan. Of u heeft ze op de vensterbank in de zon gelegd. U wilt toch niet dat de apotheker een aangebroken flesje oog- of oordruppels aan u meegeeft met de woorden die zijn nog over van de vorige patient? Of een tube zalf half uitgeknepen maar nog meer dan voldoende voor uw zwerende vinger? Ook tabletten en in strips verpakte pillen kunnen zodanig bewaard zijn dat de werking hard achteruit is gegaan. Vindt u het zelf werkelijk geen bezwaar om medicijnen te krijgen waarvan anderen de helft hebben opgebruikt? Nee de echte verspiller bent u zelf. U weigert precies dezelfde medicijnen alleen omdat ze in poedervorm zijn in plaats van in tabletvorm. Precies hetzelfde medicijn werkt dan plotseling niet meer. En dat moet ik geloven?

A.Veldkamp